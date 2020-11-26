Весільні обручки більше не потрібні: у моді новий тренд
Новий тренд запровадив американський актор і режисер Кейсі Найстет – замість обміну обручками він пропонує обмінюватися слотами від SIM-карт.
Відомий ютубер і кінорежисер Кейсі Найстет опублікував у Twitter фото двох iPhone 12 – свого і дружини – з підписом: "Ми не носимо весільні обручки, так що вирішили показати свою відданість, обмінявшись слотами для SIM-карт".
Вас зацікавить Майже, як горнятко Starbucks: фани знайшли кіноляп в "Мандалорці" – мережу підірвали меми
Кому взагалі потрібні весільні обручки?
Хоча згодом він зізнався, що трішки прибрехав та зробив це жартома, а його дружина ще навіть не вмикала свій новий телефон, шанувальників і підписників актора вже було не зупинити – вони підхопили цю ідею та почали ділитися у Twitter фотографіями своїх телефонів.
Кейсі, у нас з дружиною точно такі ж кольори, і ми щойно зробили те ж саме, що і ви.
Можливо, нам доведеться побратися прямо зараз.…
Але буває і таке:
Хотів спробувати таке зі своєю дівчиною. Чекайте, у мене її немає.
Поділитися новиною