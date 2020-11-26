Новий тренд запровадив американський актор і режисер Кейсі Найстет – замість обміну обручками він пропонує обмінюватися слотами від SIM-карт.

Відомий ютубер і кінорежисер Кейсі Найстет опублікував у Twitter фото двох iPhone 12 – свого і дружини – з підписом: "Ми не носимо весільні обручки, так що вирішили показати свою відданість, обмінявшись слотами для SIM-карт".

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Кому взагалі потрібні весільні обручки?

wife and I don’t wear wedding rings, we show our commitment to one another by exchanging sim trays in our iPhones. pic.twitter.com/BqYll2IDSZ — Casey Neistat (@Casey) November 24, 2020

Хоча згодом він зізнався, що трішки прибрехав та зробив це жартома, а його дружина ще навіть не вмикала свій новий телефон, шанувальників і підписників актора вже було не зупинити – вони підхопили цю ідею та почали ділитися у Twitter фотографіями своїх телефонів.

Кейсі, у нас з дружиною точно такі ж кольори, і ми щойно зробили те ж саме, що і ви.

oh wow. casey, my wife and i have the same exact colors and we just did what you guys did pic.twitter.com/6bsIALZ6sz — mohnish (@thallavajhula) November 24, 2020

Можливо, нам доведеться побратися прямо зараз.…

We might have to get engaged now.... pic.twitter.com/T33IkNK2DJ — notanothergay (@notanothergay) November 25, 2020

Але буває і таке:

Хотів спробувати таке зі своєю дівчиною. Чекайте, у мене її немає.