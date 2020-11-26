Обручальные кольца больше не нужны: в моде новый тренд
Новый тренд ввел американский актер и режиссер Кейси Найстет – вместо обмена кольцами он предлагает обмениваться слотами SIM-карт.
Известный ютубер и кинорежиссер Кейси Найстет опубликовал в Twitter фото двух iPhone 12 – своего и жены – с подписью: "Мы не носим обручальные кольца, так что решили показать свою преданность, обменявшись слотами для SIM-карт".
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Кому вообще нужны свадебные кольца?
Хотя впоследствии он признался, что немножко приврал и сделал это в шутку, а его жена еще даже не включала свой новый телефон, поклонников и подписчиков актера уже было не остановить – они подхватили эту идею и начали делиться в Twitter фотографиями своих телефонов.
Кейси, у нас с женой точно такие же цвета, и мы только что сделали то же самое, что и вы.
Возможно, нам придется обручиться прямо сейчас.…
Но бывает и такое:
Хотел попробовать такое со своей девушкой. Стойте, у меня ее нет.
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