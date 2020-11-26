Новый тренд ввел американский актер и режиссер Кейси Найстет – вместо обмена кольцами он предлагает обмениваться слотами SIM-карт.

Известный ютубер и кинорежиссер Кейси Найстет опубликовал в Twitter фото двух iPhone 12 – своего и жены – с подписью: "Мы не носим обручальные кольца, так что решили показать свою преданность, обменявшись слотами для SIM-карт".

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Кому вообще нужны свадебные кольца?

wife and I don’t wear wedding rings, we show our commitment to one another by exchanging sim trays in our iPhones. pic.twitter.com/BqYll2IDSZ — Casey Neistat (@Casey) November 24, 2020

Хотя впоследствии он признался, что немножко приврал и сделал это в шутку, а его жена еще даже не включала свой новый телефон, поклонников и подписчиков актера уже было не остановить – они подхватили эту идею и начали делиться в Twitter фотографиями своих телефонов.

Кейси, у нас с женой точно такие же цвета, и мы только что сделали то же самое, что и вы.

oh wow. casey, my wife and i have the same exact colors and we just did what you guys did pic.twitter.com/6bsIALZ6sz — mohnish (@thallavajhula) November 24, 2020

Возможно, нам придется обручиться прямо сейчас.…

We might have to get engaged now.... pic.twitter.com/T33IkNK2DJ — notanothergay (@notanothergay) November 25, 2020

Но бывает и такое:

Хотел попробовать такое со своей девушкой. Стойте, у меня ее нет.