Жінки прогулювалися після спуску з придорожньої стежки, коли помітили на піску щось схоже на гладенький шматок корча. Проте огляд знахідки виявив дещо більш незвичайне, пише Mirror.
Що знайшли жінки на пляжі у Каліфорнії?
Вероніка Тейлор розповіла, що дивний корч одразу впав їй в око. Вона сказала, що він був таким гладеньким і нагадував коріння дерева, що дрейфує. Вероніка покликала свою подругу Фортуну Чавою, щоб разом з’ясувати, що ж це таке. При близькому огляді подруги швидко зрозуміли: це зовсім не дерево.
Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.
У той момент ми просто не могли повірити в те, що бачимо. У нас не було зв’язку, щоб перевірити, що це, тому ми просто припустили, що це кістка кита через її розмір, – каже Фортуна.
Жінки знайшли на пляжі череп величезного кита / скрин відео
Туристки кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного і були вражені масштабом решток. За кілька днів жінки побачили публікацію в соцмережах від каякера, який знайшов у тій самій місцевості щось схоже на величезну реберну кістку. Подруги тепер припускають, що ці дві знахідки можуть бути пов’язані.
Вероніка поділилася відео знахідки у своєму Instagram, де воно зібрало понад 600 тисяч переглядів та тисячі коментарів. Жінки показали, як відкопували знахідку та намагалися її відтягнути убік.
Жінки знайшли на пляжі частину черепа кита: дивіться відео
Пізніше в іншому відео та підписі до нього Вероніка розповіла, що забирати собі цю знахідку заборонено законом США. Вона пояснила, що якщо хтось коли-небудь знайде щось подібне на місцевому пляжі, то слід зателефонувати до Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.
Ці тварини знаходяться під захистом Закону про захист морських ссавців (MMPA) та Закону про види, що зникають (ESA). Але я подбала про те, щоб зробити відеодоказ, тож ми назавжди матимемо право хвалитися цим величним екземпляром,
– написала туристка.
Жінки у Каліфорнії знайшли величезні кістки кита: дивіться відео
Один із підписників Вероніки додав своє пояснення знахідці: "Це задня частина черепа китоподібного, а не таз. Той отвір, який ви знімаєте крупним планом – це великий потиличний отвір, куди кріпиться шия. Таз у китоподібних – це рудимент".
Де зберігаються кістки найвідомішого синього кита
У 1988 році на Оушен-Біч у Сан-Франциско викинуло величезного синього кита, пише Служба національних парків США. Тоді тушу вимушені були розділити на три частини та закопати в піску. Минуло понад п'ять років, перш ніж останки, які стали очищеним скелетом, викопали та перенесли у Golden Gate National Recreation Area.
Кістки величезного синього кита / National Park Service
Кістки виставлені на показ у цікавій формі: вони розташовані всередині металевого контуру кита. Це дає людям відчуття розміру та форми цих дивовижних підводних велетнів.
