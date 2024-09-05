У Венесуелі знову перенесли Різдво: коли тепер відзначають свято
Джерело:The Guardian
Очільник Венесуели Ніколас Мадуро збирається знову перенести святкування Різдва на 1 жовтня. Він каже, що свято відчувається вже зараз – у вересні.
У такий спосіб Мадуро хоче розважити народ Венесуели.
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Ніколас Мадуро вже збирається видати відповідний указ.
Зараз вересень, і вже схоже на Різдво. Тож цього року, щоб віддячити вам, я збираюся видати указ та перенести Різдво на 1 жовтня,
– заявив Мадуро під час одного з виступів на телебаченні.
Таким чином Мадуро хоче подякувати венесуельцям і скрасити їхнє життя в період політичної нестабільності в країні. Він каже, що свято пройде "в мирі, щасті та безпеці".
У Венесуелі вже не вперше переносять Різдво
Насправді Мадуро вдається до такого кроку вже не вперше. Він робить це щоразу, коли у Венесуелі трапляється період політичних криз і заворушень. Так він намагається відволікти венесуельців від глибокої економічної кризи в країні. Цього разу Різдво вирішили перенести після того, як прокуратура видала ордер на арешт Едмундо Гонсалеса – лідера опозиції, який був суперником Мадуро на президентських виборах.