Таким образом Мадуро хочет развлечь народ Венесуэлы.

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Николас Мадуро уже собирается издать соответствующий указ.

Сейчас сентябрь, и уже похоже на Рождество. Поэтому в этом году, чтобы отблагодарить вас, я собираюсь издать указ и перенести Рождество на 1 октября,

– заявил Мадуро во время одного из выступлений на телевидении.

Таким образом Мадуро хочет поблагодарить венесуэльцев и скрасить их жизнь в период политической нестабильности в стране. Он говорит, что праздник пройдет "в мире, счастье и безопасности".

В Венесуэле уже не впервые переносят Рождество

На самом деле Мадуро прибегает к такому шагу уже не впервые. Он делает это каждый раз, когда в Венесуэле случается период политических кризисов и беспорядков. Так он пытается отвлечь венесуэльцев от глубокого экономического кризиса в стране. На этот раз Рождество решили перенести после того, как прокуратура выдала ордер на арест Эдмундо Гонсалеса – лидера оппозиции, который был соперником Мадуро на президентских выборах.