У такий спосіб Мадуро хоче розважити народ Венесуели.

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Ніколас Мадуро вже збирається видати відповідний указ.

Зараз вересень, і вже схоже на Різдво. Тож цього року, щоб віддячити вам, я збираюся видати указ та перенести Різдво на 1 жовтня,

– заявив Мадуро під час одного з виступів на телебаченні.

Таким чином Мадуро хоче подякувати венесуельцям і скрасити їхнє життя в період політичної нестабільності в країні. Він каже, що свято пройде "в мирі, щасті та безпеці".

У Венесуелі вже не вперше переносять Різдво

Насправді Мадуро вдається до такого кроку вже не вперше. Він робить це щоразу, коли у Венесуелі трапляється період політичних криз і заворушень. Так він намагається відволікти венесуельців від глибокої економічної кризи в країні. Цього разу Різдво вирішили перенести після того, як прокуратура видала ордер на арешт Едмундо Гонсалеса – лідера опозиції, який був суперником Мадуро на президентських виборах.