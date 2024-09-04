Жінка опублікувала знімок моторошної знахідки на популярному форумі Reddit.

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Пізніше у коментарях жінка розповіла про справжню історію маски. За її словами, ця маска належала людині, яка жила в їхньому будинку і померла від онкології.

Ми знайшли радіаційну маску в підвалі нового будинку мого хлопця,

– написала вона.



Маска належала людині, у неї був рак / Фото Reddit

Багато користувачів форуму вперше бачили подібний пристрій, деякі з них були налякані маскою:

"Я променевий терапевт, тому працюю з ними щодня. Це апарат Orfit для лікування раку голови та шиї. Ви навіть можете побачити, що терапевтам довелося вирізати коло з маски, тому що в пацієнта, ймовірно, був порт, і маска тиснула на нього".

"Знайдіть час і подумайте про те, що сім'я втратила життя, подякуйте за шанс, який у вас є. Потім згадайте, що всі речі приходять, щоб включити всіх нас. Цьому представнику цієї маски — RIP".

"Це просто змушує мене сумувати. Моїй бабусі робили опромінення, і я почувалася так жахливо, коли вона пояснювала мені процес, а також те, що мені доведеться бути притиснутою до землі за допомогою цієї маски. Побачивши, який вигляд це має насправді, я почуваюся ще гірше. Ненавиджу, що комусь доводиться проходити через це".

Довідка. Організація Cancer Research UK пояснила, що найчастіше для виготовлення цих масок використовується спеціальний вид пластику, який нагрівають у теплій воді або в духовці, щоб він став м'яким і податливим. Технік прикладає пластикову сітку до обличчя людини, щоб вона точно прилягала до нього.