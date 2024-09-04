Однак чоловік наголосив, що робить це вже 4 роки і не збирається зупинятися.

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Як відомо, американець роздавав безплатні пляшки з водою з травня 2020 року. Два роки потому ТВЖ (товариство власників житла) винесло йому попередження. Мартін зателефонував їм і висловив своє невдоволення. Незабаром чоловік отримав лист із вибаченнями.

На той момент я думав, що все закінчилося і більше в нас не буде жодних проблем. До травня цього року,

– сказав чоловік.

Однак з травня 2024 року компанія, що управляє ТВЖ Canyon Trails, почала виписувати чоловіку штрафи. За словами Мартіна, перший штраф становив 50 доларів, потім збільшився до 100 доларів щоразу і може продовжувати зростати.

Що про це каже сам чоловік

"Вони не будуть оплачені", – наголосив чоловік.

Сусід Девіда Ларрі Маркс кілька разів на місяць заходить по безоплатну воду для себе і свого собаки й категорично не згоден з діями ТВЖ.

"Я вважаю, що це жахливо і жорстоко. Я думаю, що вони повинні більше уваги приділяти благоустрою нашого району, а не штрафувати тих, хто роздає безкоштовну воду", — сказав він.