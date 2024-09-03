Вражає, але чоловік нічого не вкрав з помешкання. Деталі розповів житель котеджного містечка "Клірвуд" Едді Андуджо поблизу міста Єлм (Вашингтон, США).

Дивіться також "Це огидно": сім'я вигадала неординарний спосіб, як їсти і не платити у ресторанах

Одного дня він повернувся додому і знайшов на столі записку, в якій мовилося:

Мені дуже потрібна їжа, тому вдерся до вашого будинку. Будь ласка, вибачте, я з'їв деякі продукти, виправ одяг і прийняв душ. P.S. Ваша попкорн-машина, здається, зламалася.

Водночас грабіжник помив за собою посуд та навіть склав ковдри, які використовував.



Записка, яку залишив грабіжник / Фото KING 5

Спершу власник житла подумав, що це жарт, але швидко переконався, що це не так: вікно на кухні було розбите, а скло розлетілося по раковині та підлозі.

Камери спостереження зафіксували невідомого чоловіка, одягненого в синю сорочку з довгими рукавами, сірі штани та чорні туфлі. Заступники шерифа округу Терстон заявили, що ідентифікували підозрюваного й навіть долучили собак до пошуку, але "грабіжник" досі залишається на волі.