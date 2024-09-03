Впечатляет, но мужчина ничего не украл из квартиры. Детали рассказал житель коттеджного городка "Клирвуд" Эдди Андуджо вблизи города Елм (Вашингтон, США).

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Однажды он вернулся домой и нашел на столе записку, в которой говорилось:

Мне очень нужна еда, поэтому ворвался в ваш дом. Пожалуйста, извините, я съел некоторые продукты, постирал одежду и принял душ. P.S. Ваша попкорн-машина, кажется, сломалась.

В то же время грабитель помыл за собой посуду и даже сложил одеяла, которые использовал.



Записка, которую оставил грабитель / Фото KING 5

Сначала владелец жилья подумал, что это шутка, но быстро убедился, что это не так: окно на кухне было разбито, а стекло разлетелось по раковине и полу.

Камеры наблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, одетого в синюю рубашку с длинными рукавами, серые брюки и черные туфли. Заместители шерифа округа Терстон заявили, что идентифицировали подозреваемого и даже привлекли собак к поиску, но "грабитель" до сих пор остается на свободе.