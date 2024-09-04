Женщина опубликовала снимок жуткой находки на популярном форуме Reddit.

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Позже в комментариях женщина рассказала о настоящей истории маски. По ее словам, эта маска принадлежала человеку, который жил в их доме и умер от онкологии.

Мы нашли радиационную маску в подвале нового дома моего парня,

– написала она.



Маска принадлежала человеку, у него был рак / Фото Reddit

Многие пользователи форума впервые видели подобное устройство, некоторые из них были напуганы маской:

"Я лучевой терапевт, поэтому работаю с ними каждый день. Это аппарат Orfit для лечения рака головы и шеи. Вы даже можете увидеть, что терапевтам пришлось вырезать круг из маски, потому что у пациента, вероятно, был порт, и маска давила на него".

"Найдите время и подумайте о том, что семья потеряла жизнь, поблагодарите за шанс, который у вас есть. Затем вспомните, что все вещи приходят, чтобы включить всех нас. Этому представителю этой маски – RIP".

"Это просто заставляет меня грустить. Моей бабушке делали облучение, и я чувствовала себя так ужасно, когда она объясняла мне процесс, а также то, что мне придется быть прижатой к земле с помощью этой маски. Увидев, как это выглядит на самом деле, я чувствую себя еще хуже. Ненавижу, что кому-то приходится проходить через это".

Справка. Организация Cancer Research UK объяснила, что чаще всего для изготовления этих масок используется специальный вид пластика, который нагревают в теплой воде или в духовке, чтобы он стал мягким и податливым. Техник прикладывает пластиковую сетку к лицу человека, чтобы она точно прилегала к нему.