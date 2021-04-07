Велосипед принцеси Діани продають на аукціоні: очікувана вартість – 20 тисяч фунтів стерлінгів

На аукціоні Burstow & Hewett продають велосипед принцеси Діани, на якому вона їздила ще у 1970-их роках, коли працювала у Лондоні нянею. Прогнозують, що він піде з молотка за 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Велосипед Raleigh Traveller називають символом юнацької свободи леді Ді. Вона їздила на ньому ще до зустрічі з майбутнім чоловіком – принцом Чарльзом. Після заручин її змусили позбутися велосипеда, адже королівські радники вважали його "невідповідним для принцеси".

Це цікаво Американець знайшов чипс у вигляді Арнольда Шварценеггера і продав його за величезні гроші: фото

Принцесі наказали припинити їздити на улюбленому транспорті. Тоді вона продала його батькові свого друга. Протягом 27 років він зберігав велосипед у гаражі, а у 2008 році продав за 211 фунтів стерлінгів (8 тисяч гривень). Новий власник також вирішив його продати, і у 2018 велосипед принцеси купили на аукціоні за набагато вищою ціною – 9200 фунтів стерлінгів (майже 365 тисяч гривень).

Врешті, нещодавно цей лот з'явився на аукціоні Burstow & Hewett. Його планують продати не менш ніж за 20 тисяч фунтів стерлінгів (770 тисяч гривень).

Цей предмет є відомим символом пригноблення принцеси Діани. Це те, що вона любила, а його забрали. Як і контроль за її публічним життя,

– написали в описі до лота.



Велосипед принцеси Діани / Фото Burstow & Hewett

Черговий аукціон Burstow & Hewett, на якому продадуть велосипед, відбудеться 28 квітня у Баттлі, що у Східному Суссексі. Його транслюватимуть у прямому ефірі в інтернеті.