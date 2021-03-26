Нещодавно на сайті eBay з'явилося вкрай дивне оголошення про продаж одного чипса, форма якого нагадує Арнольда Шварценеггера на знаменитому знімку зі змагань "Містер Олімпія". Вартість цього кумедного лота – 10 тисяч доларів. Як не дивно, покупець знайшовся.

Користувач eBay з нікнеймом Dadeassassin знайшов унікальний чипс у пачці снеків Cheetos. Чоловік подумав, що ця знахідка може бути цікавою для колекціонерів, і одразу ж виставив його на продаж з ціною 10 тисяч доларів (280 тисяч гривень).

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Мрія колекціонера! Справжня рідкість! Гострий Cheetos! Єдиний у своєму роді! Арнольд Шварценеггер у своїй позі "Містера Олімпія"! Упаковка не включена в вартість. Не споживати – зберігати як колекційну річ,

– написав продавець в описі.

Чипс і справді нагадує Арнольда Шварценеггера на популярній світлині. Дивлячись на нього, можна розгледіти голову, тулуб та розведені мускулисті руки.



Чипс у вигляді Арнольда Шварценеггера / Фото eBay

Оголошення було активним кілька тижнів. За цей час за ним почали свідкувати близько 10 користувачів. І врешті-решт, хтось таки заплатив за цей чипс шалені гроші – 10 тисяч доларів.