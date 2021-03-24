Неуважний чоловік з Таїланду вирішив придбати в інтернеті новий iPhone 7. Він зробив замовлення і чекав на доставку, але отриманий телефон його розчарував – це був письмовий стіл у вигляді айфона.

Як виявилося, чоловік неуважно читав опис товару, який він купував, адже там було вказано, що цей телефон несправжній. Єдине, що його збентежило – це вартість доставки. Вона була занадто високою для невеличкої коробки з айфоном.

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Чоловік не хотів з'ясовувати, чому послуга доставки така дорога, і просто оплатив свою покупку. Проте, коли він отримав замовлення, все стало зрозуміло.



Стіл у вигляді величезного айфона / Фото AliExpress

Стіл, який доставили покупцеві, виявився доволі точною копією iPhone 7. На поверхні повторили екран, кнопку, і камеру. Крім того, на боковій панелі столу, де мав би бути слот для SIM-карти, зробили висувну шухляду.



Як стіл виглядає в інтер'єрі / Фото AliExpress