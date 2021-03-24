Невнимательный мужчина из Таиланда решил приобрести в интернете новый iPhone 7. Он сделал заказ и ждал доставку, но полученный телефон его разочаровал – это был письменный стол в виде айфона.

Как оказалось, мужчина невнимательно читал описание товара, который он покупал, ведь там было указано, что этот телефон ненастоящий. Единственное, что его смутило – это стоимость доставки. Она была слишком высокой для небольшой коробки с айфоном.

Читайте также Вместо iPhone: женщина приобрела дорогой телефон, а получила нечто другое – что было в коробке

Мужчина не хотел выяснять, почему услуга доставки такая дорогая, и просто оплатил свою покупку. Однако, когда он получил заказ, все стало понятно.



Стол в виде огромного айфона / Фото AliExpress

Стол, который доставили покупателю, оказался довольно точной копией iPhone 7. На поверхности повторили экран, кнопку, и камеру. Кроме того, на боковой панели стола, где должен быть слот для SIM-карты, сделали выдвижной ящик.



Как стол выглядит в интерьере / Фото AliExpress