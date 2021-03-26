Недавно на сайте eBay появилось довольно странное обьявление о продаже одного чипса, форма которого напоминает Арнольда Шварценеггера на знаменитом снимке с соревнований "Мистер Олимпия". Стоимость этого забавного лота – 10 тысяч долларов. Как ни странно, покупатель нашелся.

Пользователь eBay с никнеймом Dadeassassin нашел уникальный чипс в пачке снеков Cheetos. Мужчина подумал, что эта находка может представлять интерес для коллекционеров, и сразу же выставил его на продажу с ценой 10 тысяч долларов (280 тысяч гривен).

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Мечта коллекционера! Настоящая редкость! Острый Cheetos! Единственный в своем роде! Арнольд Шварценеггер в своей позе "Мистера Олимпия"! Упаковка не включена в стоимость. Не употреблять – хранить как коллекционную вещь,

– написал продавец в описании.

Чипс и действительно напоминает Арнольда Шварценеггера на популярной фотографии. Глядя на него, можно разглядеть голову, туловище и разведенные мускулистые руки.



Чипс в виде Арнольда Шварценеггера / Фото eBay

Обьявление было активным несколько недель. За это время за ним начали следить около 10 пользователей. И наконец, кто-то все-таки заплатил за этот чипс бешеные деньги – 10 тысяч долларов.