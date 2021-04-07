На аукционе Burstow & Hewett продают велосипед принцессы Дианы, на котором она ездила еще в 1970-х годах, когда работала в Лондоне няней. Прогнозируют, что он уйдет с молотка за 20 тысяч фунтов стерлингов.

Велосипед Raleigh Traveller называют символом юношеской свободы леди Ди. Она ездила на нем еще до встречи с будущим мужем – принцем Чарльзом. После помолвки ее заставили избавиться велосипеда, ведь королевские советники считали его "неподходящим для принцессы".

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Принцессе приказали прекратить ездить на любимом транспорте. Тогда она продала его отцу своего друга. В течение 27 лет он хранил велосипед в гараже, а в 2008 году продал за 211 фунтов стерлингов (8 тысяч гривен). Новый владелец также решил его продать, и в 2018 велосипед принцессы купили на аукционе по гораздо более высокой цене – 9200 фунтов стерлингов (почти 365 тысяч гривен).

Недавно этот лот появился на аукционе Burstow & Hewett. Его планируют продать не менее чем за 20 тысяч фунтов стерлингов (770 тысяч гривен).

Этот предмет является известным символом угнетения принцессы Дианы. Это то, что она любила, а его забрали. Как и контроль за ее публичной жизнью,

– написали в описании к лоту.



Велосипед принцессы Дианы / Фото Burstow & Hewett

Очередной аукцион Burstow & Hewett, на котором продадут велосипед, состоится 28 апреля в Баттле, что в Восточном Суссексе. Его будут транслировать в прямом эфире в интернете.