У Британській в'язниці відпустили 1700 злочинців через брак місця у камерах

У Великій Британії достроково звільнили приблизно 1700 ув'язнених. Все через те, що новоприбулі зловмисники не мають, де відбувати покарання.

Відомо, що вільних місць у слідчих ізоляторах майже не залишилося.

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Що про це каже влада

За словами чиновників, це допоможе уникнути "неконтрольованої злочинності", оскільки поліція та суди не зможуть надалі карати громадян шляхом позбавлення волі, адже вільних місць у слідчих ізоляторах майже не залишилося.

Згідно з новим положенням, деякі категорії ув'язнених можна відпускати на свободу після відбуття ними 40% строку покарання, хоча зазвичай для умовно-дострокового звільнення особа має "відсидіти" щонайменше 50% строку.

Чому кількість засуджених різко зросла

Річ у тім, що британська система правосуддя наразі розслідує злочини учасників ультраправих заворушень, які влітку нападали на поліцейських, підпалювали автомобілі та грабували магазини. Понад 200 осіб вже засуджені, більшість з них – до позбавлення волі. Ще сотні справ очікують на розгляд.

Магістратські суди в Англії та Уельсі отримали рекомендацію, по можливості, відкладати засідання, на яких людей можуть відправити до в'язниці. Уряд та прем'єр-міністр Кейр Стармер визнали, що жертвам буде "неймовірно важко" дізнатися про дострокове звільнення своїх кривдників.

Зверніть увагу! В'язнів звільнять з випробувальним терміном і можуть знову заарештувати, якщо вони вчинять нові правопорушення. Між іншим, далеко не всі ув'язнені можуть скористатися правом на дострокове звільнення, зокрема засуджені за тероризм, зґвалтування, домашнє насильство та інші тяжкі злочини.