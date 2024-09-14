Известно, что свободных мест в следственных изоляторах почти не осталось.

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Что об этом говорит власть

По словам чиновников, это поможет избежать "неконтролируемой преступности", поскольку полиция и суды не смогут в дальнейшем наказывать граждан путем лишения свободы, ведь свободных мест в следственных изоляторах почти не осталось.

Согласно новому положению, некоторые категории заключенных можно отпускать на свободу после отбытия ими 40% срока наказания, хотя обычно для условно-досрочного освобождения лицо должно "отсидеть" не менее 50% срока.

Почему количество осужденных резко возросло

Дело в том, что британская система правосудия сейчас расследует преступления участников ультраправых беспорядков, которые летом нападали на полицейских, поджигали автомобили и грабили магазины. Более 200 человек уже осуждены, большинство из них – к лишению свободы. Еще сотни дел ожидают рассмотрения.

Магистратские суды в Англии и Уэльсе получили рекомендацию, по возможности, откладывать заседания, на которых людей могут отправить в тюрьму. Правительство и премьер-министр Кейр Стармер признали, что жертвам будет "невероятно трудно" узнать о досрочном освобождении своих обидчиков.

Обратите внимание! Заключенных освободят с испытательным сроком и могут снова арестовать, если они совершат новые правонарушения. Между прочим, далеко не все заключенные могут воспользоваться правом на досрочное освобождение, в частности осужденные за терроризм, изнасилование, домашнее насилие и другие тяжкие преступления.