Известно, что дом расположен в штате Миссури. Его построили еще в 1875 году.
Смотрите также Вежливый грабитель помыл посуду и оставил записку хозяевам: что там было
Как выглядит дом
Он может похвастаться двумя спальнями и шикарными интерьерами, включая деревянный пол с мраморными вставками. Ценник в 350 000 долларов может показаться вполне приемлемым, но двери из кухни, которые ведут в тюрьму, вызвали настоящий ажиотаж в соцсетях. В то же время внешний вид дома почти ничем не отличается от других зданий рядом.
Большая реконструкция 2005 года позволила совместить современную отделку с традиционной архитектурой и характером. И самое интересное – в подвале дома расположена законная тюрьма площадью 232 квадратных метров с:
- 9 камерами,
- комнатой бронирования,
- ванной.
Замки на дверях камер работают. Подвал под домом с освещением. Возможности этого дома просто потрясающие,
– отметили агенты по недвижимости.
В подвале роскошного дома обнаружили тюрьму на 9 камер / Фото House Of Brokers Realty
Реакция соцсетей
Однако "возможности" жилья не на шутку встревожили людей в социальных сетях. Вот, что пишут комментаторы:
- "Ненавидите парня своей дочери? Избавьтесь от него в подвале, пока она спит в этой замечательной комнате, освещенной солнцем",
- "Кто бы ни купил этот дом, за ним обязательно должны следить власти",
- "Лучший номер для свекрови",
- "Рад, что они говорят, что это "законная тюрьма". Не хотел бы запереть своих врагов в самодельной".
А некоторые пошутили, что его следует рекламировать как пригодное только для психопатов. Чтобы развеять опасения, в объявлении уточняется, что ранее здание служило домом и тюрьмой шерифа округа Говард.