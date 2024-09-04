Відомо, що будинок розташований у штаті Міссурі. Його побудували ще у 1875 році.

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Який вигляд має будинок

Він може похвалитися двома спальнями й шикарними інтер'єрами, включно з дерев'яною підлогою з мармуровими вставками. Цінник у 350 000 доларів може здатися цілком прийнятним, але двері з кухні, які ведуть до в'язниці, викликали справжній ажіотаж у соцмережах. Водночас зовнішній вигляд будинку майже нічим не відрізняється від інших будівель поруч.

Велика реконструкція 2005 року дала змогу поєднати сучасне оздоблення з традиційною архітектурою і характером. І найцікавіше – у підвалі будинку розташована законна в'язниця площею 232 квадратних метрів із:

9 камерами,

кімнатою бронювання,

ванною.

Замки на дверях камер працюють. Підвал під будинком з освітленням. Можливості цього будинку просто приголомшливі,

– зазначили агенти з нерухомості.

У підвалі розкішного будинку виявили в'язницю на 9 камер / Фото House Of Brokers Realty

Реакція соцмереж

Однак "можливості" житла не на жарт стривожили людей у соціальних мережах. Ось, що пишуть коментатори:

"Ненавидите хлопця своєї дочки? Позбавтеся від нього в підвалі, поки вона спить у цій чудовій кімнаті, освітленій сонцем",

"Хто б не купив цей будинок, за ним обов'язково повинна стежити влада",

"Найкращий номер для свекрухи",

"Радий, що вони кажуть, що це "законна в'язниця". Не хотів би замкнути своїх ворогів у саморобній".

а дехто пожартував, що його слід рекламувати як придатне тільки для психопатів. Щоб розвіяти побоювання, в оголошенні уточнюється, що раніше будівля служила будинком і в'язницею шерифа округу Говард.