Список літератури для підсудного

Згідно з британськими законами про боротьбу з тероризмом, за збір інформації, яку можна використати для організації теракту, карають позбавленням волі до 15 років. Проте суддя Тімоті Спенсер вважає, що вчинки Бена Джона є "актом юнацької дурості". Він переконаний, що чоловік має шанси стати на вірний шлях, і допомогти в цьому може англійська класична література.

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Йому порекомендували заглибитися у творчість Джейн Остін, Вільяма Шекспіра, Томаса Харді, Чарльза Дікенса та інших. Аби довести те, що він виконує своє "домашнє завдання", Бену Джону доведеться повертатися до суду кожні 4 місяці, щоб суддя перевірив його. Також підсудному довелося пообіцяти, що він більше не читатиме літератури екстремістського спрямування.

4 січня ви розповісте мені, що прочитали, і я перевірю це. Якщо я вирішу, що ви брешете, ви будете страждати. Я буду спостерігати за вами, Бене Джон, на кожному кроці. Ви знаєте, що станеться, якщо ви підведете мене,

– сказав суддя.



Бена Джона засудили до читання класики за ультраправі погляди / Фото Leicestershire Live

Що відомо про Бена Джона

Вперше поліція звернула увагу на Бена Джона ще у січні 2018 року. Правоохоронців насторожили праві погляди хлопця . Тоді він зустрічався з представниками превентивної служби, що займається дерадикалізацією молодих людей, схильних до екстремізму. Але це не допомогло.

. Тоді він зустрічався з представниками превентивної служби, що займається дерадикалізацією молодих людей, схильних до екстремізму. Але це не допомогло. У травні 2018 року Джон надіслав у свою школу листа , в якому переконував, що він є частиною "Фашистського підпілля Лінкольна". Також він висловив своє негативне ставлення до геїв та іммігрантів.

, в якому переконував, що він є частиною "Фашистського підпілля Лінкольна". Також він висловив своє негативне ставлення до геїв та іммігрантів. У січні 2020 року на його комп'ютері виявили більше ніж 10 тисяч файлів з матеріалами про неонацизм, фашизм, ідеологію Адольфа Гітлера та "вищість білої раси" . Крім того, там було ще кілька документів, в яких розповідалося про способи виготовлення вибухівки .

. Крім того, там було ще кілька документів, в яких розповідалося про . 11 серпня 2021 року присяжні визнали його винним у зборі та зберіганні інформації, що може бути корисною для підготовки теракту. Його засудили до 2 років позбавлення волі умовно та читання класичної літератури з регулярною перевіркою прочитаного. Крім того, протягом наступних 5 років поліція триматиме з ним зв'язок та відстежуватиме його діяльність в інтернеті.

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