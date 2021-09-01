Для поліпшеного перегляду у січні 2021 року цифрові колекції бібліотеки Єльського університету були переведені на нову платформу. Для перегляду на сайті бібліотеки доступно понад мільйон оцифрованих сторінок.

Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів

І це ще не все – на платформу планують додавати ще більше матеріалів. Адже у фонді бібліотеки Бейнеке зібрано понад 500 тисяч книг, кілька мільйонів рукописів, історичні матеріали, що документують людське самовираження і життєвий досвід

У відкритому доступі, зокрема, знаходяться найвідоміші видання бібліотеки рідкісних книг і рукописів Бейнеке:

Сервіс працює безкоштовно. Проте частина оцифрованих матеріалів буде доступна тільки для студентів і викладачів університету.

Що відомо про бібліотеку рідкісних книг і рукописів Бейнеке

Бібліотека була збудована у 1963 році за проєктом Гордон Буншафт на кошти сім'ї Бейнеке у Нью-Хейвені, штат Коннектикут. Це найбільша у світі будівля, яка повністю віддана під зберігання рідкісних видань і манускриптів. Збір рідкісних рукописів в Єльському університеті почався в 1701 році, коли десять Міністрів зібралися, щоб заснувати коледж в колонії Коннектикут. Колекція бібліотеки вважається однією з найбільш представницьких у світі.

До теми Чоловік відсудив у батьків понад 30 000 доларів за те, що вони викинули його порноколекцію