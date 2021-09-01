Для поліпшеного перегляду у січні 2021 року цифрові колекції бібліотеки Єльського університету були переведені на нову платформу. Для перегляду на сайті бібліотеки доступно понад мільйон оцифрованих сторінок.
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І це ще не все – на платформу планують додавати ще більше матеріалів. Адже у фонді бібліотеки Бейнеке зібрано понад 500 тисяч книг, кілька мільйонів рукописів, історичні матеріали, що документують людське самовираження і життєвий досвід
У відкритому доступі, зокрема, знаходяться найвідоміші видання бібліотеки рідкісних книг і рукописів Бейнеке:
- манускрипт Войнича;
- Біблія Гутенберга;
- рукопис "Божественної комедії" Данте;
- перше фоліо Шекспіра;
- перше видання "пригод Робінзона Крузо" Даніеля Дефо;
- листи Чарльза Діккенса;
- навігаційні карти.
Сервіс працює безкоштовно. Проте частина оцифрованих матеріалів буде доступна тільки для студентів і викладачів університету.
Що відомо про бібліотеку рідкісних книг і рукописів Бейнеке
Бібліотека була збудована у 1963 році за проєктом Гордон Буншафт на кошти сім'ї Бейнеке у Нью-Хейвені, штат Коннектикут. Це найбільша у світі будівля, яка повністю віддана під зберігання рідкісних видань і манускриптів. Збір рідкісних рукописів в Єльському університеті почався в 1701 році, коли десять Міністрів зібралися, щоб заснувати коледж в колонії Коннектикут.
Колекція бібліотеки вважається однією з найбільш представницьких у світі.
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