Після потужних злив ґрунт у пустелі нарешті підсох. З огляду на це, організатори скасували заборону на виїзд транспорту з імпровізованого містечка.

Раніше У США тисячі людей застрягли у пустелі на фестивалі Burning Man: що сталося

Великі затори – традиційні для Burning Man

Тож десятки тисяч людей, які на кілька днів застрягли у пустелі, почали покидати територію фестивалю. Як пише Sky News, через це там утворився величезний затор – стояти у ньому декому доводилося близько 8 годин.

Втім, це не є чимось незвичним для учасників Burning Man. На сайті фестивалю зазначено, що і за звичних погодних умов у години пік потрібно від 6 до 9 годин, аби виїхати додому.

Довідка. Станом на 21:20 за київським часом (5 вересня) час очікування у заторі скоротився до 3 – 4 годин. Про це повідомляють у спеціальному акаунті Burning Man Traffic у соціальній мережі X.



Величезний затор видно із космосу / MAXAR



Десятки тисяч людей покидають пустелю / MAXAR

Дехто вибирався із пустелі пішки

У неділю, 3 вересня, організатори фестивалю заявили, що у наметовому містечку було приблизно 72 тисячі людей. До полудня понеділка залишилося приблизно 64 тисячі. Були серед учасників Burning Man і ті, що покидали місце його проведення пішки, долаючи милі густої багнюки до найближчого аеропорту. Гостей заходу закликали розглянути можливість відкласти свій виїзд із тимчасового міста на вівторок, аби запобігти великим заторам.

Людям, які покидають пустелю, доводиться стояти в заторі: дивіться відео

У Reuters описали затор на виїзді з фестивалю як "епічний". "Рух сформувався в організовану масу із 10 смуг завширшки й "армаду" транспортних засобів, пасажири яких шукали "землю обітовану" – г арячий душ і чисте ліжко", – пишуть у ЗМІ.

Довідка. До найближчої траси від місця проведення фестивалю веде ґрунтова дорога (8 кілометрів), а найближче місто розташоване на відстані 25 кілометрів.

За добу випала кількамісячна норма опадів

Під час попередніх Burning Man їхні відвідувачі зіштовхувалися із сильною спекою й навіть піщаними бурями. А от у 2023 році їм довелося пережити потужну повінь. Загалом на північному заході Невади, де розташована пустеля Блек Рок, за добу випав об'єм опадів, який є нормою для 2 – 3 місяців. Учасники фестивалю фактично опинилися у пастці – їм рекомендували не покидати місце проведення фестивалю й просили економити їжу, воду та пальне.