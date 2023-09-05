После мощных ливней почва в пустыне наконец подсохла. Учитывая это, организаторы отменили запрет на выезд транспорта из импровизированного городка.

Раньше В США тысячи человек застряли в пустыне на фестивале Burning Man: что произошло

Большие пробки – традиционные для Burning Man

Так что десятки тысяч людей, на несколько дней застрявших в пустыне, начали покидать территорию фестиваля. Как пишет Sky News, из-за этого там образовалась огромная пробка – стоять в ней некоторым приходилось около 8 часов.

Впрочем, это не является чем-то необычным для участников Burning Man. На сайте фестиваля отмечено, что и при привычных погодных условиях в часы пик нужно от 6 до 9 часов, чтобы уехать домой.

Справка. По состоянию на 21:20 по киевскому времени (5 сентября) время ожидания в пробке сократилось до 3 – 4 часов. Об этом сообщают в специальном аккаунте Burning Man Traffic в социальной сети X.



Огромная пробка видна из космоса / MAXAR



Десятки тысяч людей покидают пустыню / MAXAR

Некоторые выбирались из пустыни пешком

В воскресенье, 3 сентября, организаторы фестиваля заявили, что в палаточном городке было около 72 тысяч человек. К полудню понедельника осталось примерно 64 тысячи. Были среди участников Burning Man и покидавшие место его проведения пешком, преодолевая милые густые грязи в ближайший аэропорт. Гостей мероприятия призвали рассмотреть возможность отложить свой выезд из временного города на вторник, чтобы предотвратить большие пробки.

Людям, покидающим пустыню, приходится стоять в пробке: смотрите видео

В Reuters описали пробку на выезде с фестиваля как "эпическую". "Движение сформировалось в организованную массу из 10 полос в ширину и "армаду" транспортных средств, пассажиры которых искали "землю обетованную" – гррячий душ и чистую кровать", – пишут в СМИ.

Справка. До ближайшей трассы от места проведения фестиваля ведет грунтовая дорога (8 километров), а ближайший город находится на расстоянии 25 километров.

Через сутки выпала несколькомесячная норма осадков

Во время предыдущих Burning Man их посетители сталкивались с сильной жарой и даже песчаными бурями. А вот в 2023 году им пришлось пережить мощное наводнение. В целом на северо-западе Невады, где расположена пустыня Блэк Рок, в сутки выпал объем осадков, который является нормой для 2 – 3 месяцев. Участники фестиваля фактически оказались в ловушке – им рекомендовали не покидать место проведения фестиваля и просили экономить еду, воду и горючее.