Роблячи покупки в інтернеті ми буваємо не дуже уважними. Тому, іноді отримуємо те, чого не очікували.

Рей Лідделл, мешканець британського містечка Хартлпул, замовив надувного Ґрінча для своєї семирічної доньки Жасмін. Але коли покупку доставили, вона стала величезним сюрпризом для нього самого – іграшка виявилася гігантською. Про цей випадок повідомило видання The Mirror.

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Надувний Ґрінч не помістився у будинку, адже його висота становить 35 футів (понад 10 метрів). Тому Рей розмістив його на подвір'ї біля свого дому. Неймовірна декорація коштувала чоловікові 500 фунтів стерлінгів (майже 18,5 тисяч гривень).



Величезний Ґрінч біля будинку Лідделів / Фото Mercury Press

Велетенська іграшка привертає увагу мешканців району та міста, тому до будинку Лідделлів почали з'їжджатися люди, що сфотографуватися з гігантським різдвяним героєм.

Це така позитивна картинка. Люди їдуть звідусіль, щоб зробити фото. У неділю вранці до нашого Ґрінча стояла черга. За моїми підрахунками, до Різдва нас мали б відвідати 5 тисяч людей,

– розповів Рей Лідделл журналістам.



Сім'я Лідделлів біля 10-метрового Ґрінча / Фото Mercury Press

Чоловік вирішив скористатися ажіотажем та організував благодійний збір коштів для госпісу Alice House, де на початку 2020 року помер його батько. Наразі Рею вдалося зібрати більше, ніж 20 тисяч фунтів стерлінгів (понад 740 тисяч гривень).