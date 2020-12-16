Делая покупки в интернете, мы бываем не очень внимательными. Поэтому, иногда получаем то, чего не ожидали.

Рэй Лидделл, житель британского городка Хартлпул, заказал надувного Гринча для своей семилетней дочери Жасмин. Но когда покупку доставили, она стала огромным сюрпризом для него самого – игрушка оказалась гигантской. Об этом сообщило издание The Mirror.

Читайте также: Девятилетнего мальчика называют двойником Кевина Маккалистера из "Один дома": как он выглядит

Надувной Гринч не поместился в доме, ведь его высота составляет 35 футов (более 10 метров). Поэтому Рэй поставил его во дворе возле своего дома. Невероятная декорация стоила мужчине 500 фунтов стерлингов (почти 18,5 тысячи гривен).



Гигантский Гринч возле дома Лидделлов / Фото Mercury Press

Огромная игрушка привлекает внимание жителей района и города, поэтому к дому Лидделлов начали съезжаться люди, чтобы сфотографироваться с гигантским рождественским героем.

Это такая положительная картинка. Люди едут отовсюду, чтобы сделать фото. В воскресенье утром к нашему Гринчу стояла очередь. По моим подсчетам, к Рождеству нас должны посетить 5 тысяч человек,

– рассказал Рэй Лидделл журналистам.



Семья Лидделлов возле 10-метрового Гринча / Фото Mercury Press

Мужчина решил воспользоваться ажиотажем и организовал благотворительный сбор средств для хосписа Alice House, где в начале 2020 года умер его отец. Сейчас Рэю уже удалось собрать больше, чем 20 тысяч фунтов стерлингов (более 740 тысяч гривен).