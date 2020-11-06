Вихідні, як відомо, розпочинаються у п'ятницю, а вечірка – найкращий спосіб розважитися. Тому закінчуйте роботу, запрошуйте друзів у гості та починайте веселитися вже сьогодні.

Розваги 24 підготували добірку цікавих ідей для компанії. Вибирайте, що вам до душі, а втім, ніщо не може завадити спробувати усі варіанти в один вечір.

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Влаштувати караоке

Караоке-вечірка / Фото Freepik

Для того, щоб поспівати з друзями улюблені пісні, зовсім не обов'язково йти в караоке-бар чи купувати дорогу караоке-систему додому. Вам знадобиться лише телевізор чи комп'ютер, колонки та доступ до інтернету. Відкривайте YouTube та пишіть у пошуковому рядку назву потрібної композиції разом зі словом "караоке". Гарантуємо, ви знайдете те, що шукали. Але пам'ятайте про сусідів, вам ще з ними жити.

Зіграти в алкогольну гру

Гра "Алкогольний пінг-понг" / Фото Freepik

Звичайне застілля можна зробити неймовірно веселим, якщо доповнити його алкогольною грою. Запасайтеся улюбленими напоями та вибирайте один із варіантів:

"Я ніколи не" – гра, яка точно допоможе вам дізнатися більше про своїх друзів. У ній кожний з учасників по черзі говорить те, чого він ніколи не робив, наприклад: "Я ніколи не подорожував літаком", "Я ніколи нікому не зраджував", "Я ніколи не співав у душі". Після цього ті гравці, які це робили, повинні випити. Буде цікавіше, якщо придумувати максимально провокативні "Я ніколи не…", щоб друзі випивали якомога частіше.

– гра, яка точно допоможе вам дізнатися більше про своїх друзів. У ній кожний з учасників по черзі говорить те, чого він ніколи не робив, наприклад: "Я ніколи не подорожував літаком", "Я ніколи нікому не зраджував", "Я ніколи не співав у душі". Після цього ті гравці, які це робили, повинні випити. Буде цікавіше, якщо придумувати максимально провокативні "Я ніколи не…", щоб друзі випивали якомога частіше. "Правда або випивка" – доросла версія гри, в яку усі ми грали ще в дитинстві. Це варіація на тему гри "Правда або дія", але дія тут лише одна – випити. По черзі кожному гравцеві ставлять різноманітні питання. У нього є два варіанти – або відверто відповісти, або випити. Які питання можна ставити? Будь-які! Навіть особисті та пікантні – вони зазвичай працюють найкраще.

– доросла версія гри, в яку усі ми грали ще в дитинстві. Це варіація на тему гри "Правда або дія", але дія тут лише одна – випити. По черзі кожному гравцеві ставлять різноманітні питання. У нього є два варіанти – або відверто відповісти, або випити. Які питання можна ставити? Будь-які! Навіть особисті та пікантні – вони зазвичай працюють найкраще. "Алкогольний пінг-понг" – гра, яку часто можна побачити в американських фільмах. З кожної сторони столу у формі трикутника ставлять заповнені на третину склянки з напоями (найчастіше з пивом). Гравець з протилежної частини столу кидає м'ячик для пінг-понгу, намагаючись потрапити у склянку суперника. Якщо вийшло – суперник випиває і забирає склянку. Гра триває доки на столі не залишиться нічого.

Подивитися фільм жахів

Дивитися горори наодинці чи навіть удвох – не найкраща ідея. Влаштувати перегляд фільму жахів у великій компанії друзів – зовсім інша справа, особливо якщо зробити це після декількох партій алкогольної гри. Навіть наймоторошніші моменти фільмів стануть приводом для жартів та гучного сміху, так що від страху не залишитися й сліду.

Відео з трейлерами найкращих фільмів жахів 2020 року

Веселого вечора!