Выходные, как известно, начинаются в пятницу, а вечеринка – лучший способ развлечься. Поэтому заканчивайте работу, приглашайте друзей и начинайте веселиться уже сегодня.

Развлечения 24 подготовили подборку интересных идей для компании. Выбирайте то, что вам по душе, а впрочем, ничто не сможет помешать попробовать все варианты в один вечер.

Читайте также: Рабочий день окончен: как правильно отдыхать

Устроить караоке

Караоке-вечеринка / Фото Freepik

Для того чтобы попеть с друзьями любимые песни совсем не обязательно идти в караоке-бар или покупать дорогостоящую домашнюю караоке-систему. Вам понадобится только телевизор или компьютер, колонки и доступ к интернету. Открывайте YouTube и пишите в поисковой строке название нужной композиции вместе со словом "караоке". Гарантируем, вы найдете то, что искали. Но не забывайте о соседях, вам еще с ними жить.

Сыграть в алкогольную игру

Игра "Алкогольный пинг-понг" / Фото Freepik

Обычное застолье можно сделать невероятно веселым, если дополнить его алкогольной игрой. Запасайтесь любимыми напитками и выбирайте один из вариантов:

"Я никогда не" – игра, которая точно поможет вам лучше узнать своих друзей. В ней каждый из участников по очереди говорит то, чего он никогда не делал, например: "Я никогда не путешествовал самолетом", "Я никогда никому не изменял", "Я никогда не пел в душе". После этого те игроки, которые это делали, должны выпить. Будет интереснее, если придумывать максимально провокативные "Я никогда не…", чтобы друзья выпивали чаще.

– игра, которая точно поможет вам лучше узнать своих друзей. В ней каждый из участников по очереди говорит то, чего он никогда не делал, например: "Я никогда не путешествовал самолетом", "Я никогда никому не изменял", "Я никогда не пел в душе". После этого те игроки, которые это делали, должны выпить. Будет интереснее, если придумывать максимально провокативные "Я никогда не…", чтобы друзья выпивали чаще. "Правда или выпивка" – взрослая версия игры, в которую мы все играли в детстве. Это вариация на тему игры "Правда или действие", но действие тут только одно – выпить. По очереди каждому игроку задают разнообразные вопросы. У него есть 2 варианта – либо откровенно ответить, либо выпить. Какие вопросы можно задавать? Любые! Даже личные и пикантные – они зачастую работают лучше всего.

– взрослая версия игры, в которую мы все играли в детстве. Это вариация на тему игры "Правда или действие", но действие тут только одно – выпить. По очереди каждому игроку задают разнообразные вопросы. У него есть 2 варианта – либо откровенно ответить, либо выпить. Какие вопросы можно задавать? Любые! Даже личные и пикантные – они зачастую работают лучше всего. "Алкогольный пинг-понг" – игра, которую часто можно увидеть в американских фильмах. С каждой стороны стола в форме треугольника ставят наполненные на треть стаканы с напитками (чаще всего с пивом). Игрок с противоположной стороны стола бросает мячик для пинг-понга, стараясь попасть в стакан противника. Если получилось – противник выпивает и убирает стакан. Игра продолжается пока на столе не останется ничего.

Посмотреть фильм ужасов

Смотреть хорроры наедине или даже вдвоем – не лучшая идея. Устроить просмотр фильма ужасов в большой компании друзей – совсем другое дело, особенно если сделать это после пары-тройки партий алкогольной игры. Даже самые жуткие моменты станут поводом для шуток и громкого смеха, так что от страха не останется и следа.

Видео с трейлерами лучших фильмов ужасов 2020 года

Веселого вечера!