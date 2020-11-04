Швидкий темп життя, стресові ситуації, емоційна та фізична напруга – усе це супроводжує ледь не кожен день сучасної людини. Для повноцінного відновлення важливо добре відпочивати. Але чи знаєте ви, як це робити?

Щоб зняти втому після роботи необхідно правильно організувати свій вільний час, радять Розваги 24.

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Світові вчені вже давно довели, що організм найкраще позбувається стресу за умови зміни діяльності – активного відпочинку. Абсолютний спокій і пасивне проведення часу не такі вже й ефективні.

Якщо ваша праця – інтелектуальна

Відпочинок з друзями на свіжому повітрі / Фото Unsplash

Людям, які цілий день працюють розумово та приймають важливі рішення, не слід відпочивати на дивані перед телевізором. Для них буде корисною фізична активність та спілкування з близькими – подорожі, відпочинок на природі, танці, активні ігри, наприклад, боулінг. Якщо виходити з дому після важкого робочого тижня не хочеться – влаштуйте прибирання чи зробіть зарядку. Це забезпечить вашому організму необхідне фізичне навантаження.

Якщо ви працюєте з людьми

Прогулянки наодинці також бувають корисними / Фото Pexels

Емоційна праця може неймовірно втомлювати, адже передбачає постійний контакт і розмови з іншими людьми. Щоб якісно відпочити після роботи, варто хоча б трішки обмежити спілкування. Прогулянки парком або лісом, катання на велосипеді, тренування і робота на природі допоможуть зняти напруження і прояснити думки.

Якщо ви працюєте фізично

Риболовля – чудовий спосіб відпочити / Фото Pexels

Важка фізична робота, звичайно, не сприяє занадто рухливому відпочинку. Тому, людям, які працюють руками, рекомендують розумові навантаження – почитайте книгу, подивіться документальний фільм чи поскладайте пазли. Проте повністю забувати про активність у вихідні також не варто. Спокійні прогулянки на свіжому повітрі чи риболовля чудово допоможуть відновити сили.

Якісного відпочинку!