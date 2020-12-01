Чорна п'ятниця. День, який має би бути щасливим, щоб заощадити гроші, може перетворитися на один з найжахливіших днів, що змушує нас засумніватися в результаті всього цього.

Чорна п'ятниця славиться двома речами: вдалими покупками та жахливими витівками покупців. Адже Чорна п'ятниця може виявити найгірше в деяких людях. Тому, коли користувачів на форумі Reddit попросили переказати свої "страшні історії про Чорну п'ятницю", вони почали ділитися історіями про жахливу людську поведінку.

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Пропонуємо декілька історій про Чорну п'ятницю від людей, які досить сміливі, щоб працювати в роздрібній торгівлі в самий завантажений торговий день року.

Я рік пропрацював в RadioShack під час навчання в коледжі. В день Чорної п'ятниці одним з предметів розпродажу був калькулятор за 10 доларів, знижений до 5 доларів. Дві милі літні жінки зайшли в магазин за ним. Коли я сказав їм, що залишився тільки один – почалася сварка. Це перетворилося на геріатричну версію Роллер-Дербі без ковзанів. Одна бабуся, яка програла гонку, назвала іншу "довбаною с***ю", коли вона стояла в черзі, стискаючи свій приз в 5 доларів.

Я завжди уявляв собі, як якась маленька дитина відкриває подарунки різдвяним ранком і отримує цей дурний калькулятор за 5 доларів, не маючи ні найменшого уявлення про його передісторію, в той час, коли бабуся, потягуючи чай, дивиться з блиском в очах.

"Одного разу, коли я тільки почав свою зміну, покупець зі зламаною ногою спробував вдарити мене одним зі своїх милиць, тому що я не знав, де ми зберігаємо той чи інший предмет".

"Одна жінка вилила каву на підлогу, тому що ми не дали їй додаткову знижку. Вона підтримувала зоровий контакт, поки виливала каву".

"Деякі люди розгортають піжамні комплекти, щоб перевірити їх, а потім вони хочуть, щоб ви пішли і принесли їм таку ж за розміром і візерунком зі складу, яка ще не розпакована".

Я був свідком бійки двох людей ... за чортів тостер.

Коли я працював в Sam's Club, під час божевілля одного чорного п'ятничного ранку ми спіймали жінку, яка набивала внутрішню частину штанів замороженим хвостом омара. Вона розпаковувала їх і кидала сміття в стопку автомобільних шин, які були виставлені поруч на вітрині.

Працюю у відділі електроніки. Маленька літня жінка вдарила хлопчика-підлітка по обличчю, щоб отримати останнє радіо, яке він взяв. Вона схопила радіо і побігла.

Я працював у Toys R Us, коли був молодшим. Це було тоді, коли вийшла іграшка "Tickle Me Elmo". Я не міг повірити, спостерігаючи, як дорослі буквально б'ються та штовхаються, щоб отримати ляльку Елмо. Це було справжнє пекло. На довершення всього, у нас закінчилися біг-беги ще до того, як закінчився ранок, і клієнти кинулися на касирів.

"Одного разу я опинився в пастці за дверима, коли ми відкрилися, і мені довелося чекати, поки божевільний порив вщухне, щоб я міг залізти під поручень візка і втекти".

"Я бачив, як покупці беруть товари з візків інших покупців".

"Одна з найнеприємніших речей, яку я бачив, коли покупець зняв одяг свого малюка і змінив брудний підгузник на купі товарів у відділі, залишивши використаний підгузник на прилавку".

"Ще в мої бідні студентські роки, коли я працював у Walmart, у нас спалахнула бійка через велосипед. В бійку пішли кулаки, і було трохи крові. Зрештою, один хлопець схопив його і зумів втікти від натовпу. Він виїхав на велосипеді з магазину, щоб сховатися від переслідувачів (не заплативши)".

Одна жінка з маленькою дитиною підійшла до мене і поставила її на землю. Дівчина почала скаржитися на те, що їй потрібно в туалет, а мама продовжувала ігнорувати її прохання та просила почекати, поки вони повернуться додому. Дівчинка присіла і почала робити свої справи прямо біля моєї каси, а мама нічого про це не сказала. Вона заплатила, схопила свої сумки, сказала, що я повинен прибрати за дівчинкою, і просто пішла.