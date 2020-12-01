Черная пятница. День, который должен бы стать удачным, чтобы сэкономить деньги, может превратиться в один из самых ужасных дней, что заставляет нас усомниться в результате всего этого.

Черная пятница славится двумя вещами: удачными покупками и ужасными выходками покупателей. Ведь Черная пятница может обнаружить худшее в некоторых людях. Поэтому, когда пользователей на форуме Reddit попросили пересказать свои "страшные истории о Черной пятнице", они начали делиться историями об ужасном человеческом поведении.

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Предлагаем несколько историй о Черную пятницу от людей, которые достаточно смелы, чтобы работать в розничной торговле в самый загруженный торговый день года.

Я год проработал в RadioShack во время учебы в колледже. В день Черной пятницы одним из предметов распродажи был калькулятор за 10 долларов, сниженный до 5 долларов. Две милые пожилые женщины зашли в магазин за ним. Когда я сказал им, что остался только один – началась ссора. Это превратилось в гериатрическую версию Роллер-дерби без коньков. Одна бабушка, которая проиграла гонку, назвала другую "долбленой с***й", когда она стояла в очереди, сжимая свой приз в 5 долларов.

Я всегда представлял себе, как какой-нибудь маленький ребенок открывает подарки рождественским утром и получает этот глупый калькулятор за 5 долларов, не имея ни малейшего представления о его предыстории, в то время, когда бабушка, потягивая чай, смотрит с блеском в глазах.

"Однажды, когда я только начал свою смену, покупатель со сломанной ногой попытался ударить меня одним из своих костылей, потому что я не знал, где мы храним тот или иной предмет".

"Одна женщина вылила кофе на пол, потому что мы не дали ей дополнительную скидку. Она поддерживала зрительный контакт, пока выливала кофе".

"Некоторые люди разворачивают пижамные комплекты, чтобы проверить их, а потом они хотят, чтобы вы пошли и принесли им такую же по размеру и узору со склада, которая еще не распакована".

Я был свидетелем драки двух человек ... за чертов тостер.

Когда я работал в Sam's Club, во время безумия одного черного пятничного утра мы поймали женщину, которая набивала внутреннюю часть брюк замороженным хвостом омара. Она разворачивала их и бросала мусор в стопку автомобильных шин, которые были выставлены рядом на витрине.

Работаю в отделе электроники. Маленькая пожилая женщина ударила мальчика-подростка по лицу, чтобы получить последнее радио, которое он взял. Она схватила радио и побежала.

Я работал в Toys R Us, когда был моложе. Это было тогда, когда вышла игрушка "Tickle Me Elmo". Я не мог поверить, наблюдая, как взрослые буквально дерутся и толкаются, чтобы получить куклу Элмо. Это был настоящий ад. В довершение всего, у нас закончились биг-беги еще до того, как закончилось утро, и клиенты бросились на кассиров.

"Однажды я оказался в ловушке за дверью, когда мы открылись, и мне пришлось ждать, пока сумасшедший порыв утихнет, чтобы я мог залезть под поручень тележки и убежать".

"Я видел, как покупатели берут товары из тележек других покупателей".

"Одна из самых неприятных вещей, которую я видел, когда покупатель снял одежду своего малыша и сменил грязный подгузник на куче товаров в отделе, оставив использованный подгузник на прилавке".

"Еще в мои бедные студенческие годы, когда я работал в Walmart, у нас вспыхнула драка из-за велосипеда. В драку пошли кулаки, и было немного крови. В конце концов, один парень схватил его и сумел убежать от толпы. Он выехал на велосипеде из магазина, чтобы скрыться от преследователей (не заплатив)".

Одна женщина с маленьким ребенком подошла ко мне и поставила его на землю. Малышка начала жаловаться на то, что ей нужно в туалет, а мама продолжала игнорировать ее просьбу и просила подождать, пока они вернутся домой. Девочка присела и начала делать свои дела прямо у моей кассы, а мама ничего об этом не сказала. Она заплатила, схватила свои сумки, сказала, что я должен убрать за девочкой, и просто ушла.