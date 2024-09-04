На півдні Шотландії 10 років тому знайшли Галлоуейський скарб часів вікінгів, який належить Британії. Але експерти зробили важливе відкриття щодо його походження.

З'ясувалося, що частина колекції походить із Західної Азії.

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Що відомо про найбільший скарб Британії

Скарб, виявлений пошуковцем Дереком МакЛеннаном у 2014 році, включав срібну посудину, все ще загорнуту в старовинну тканину. Тепер дослідники підтвердили, що посудина походить із сучасного центрального Ірану і була перевезена понад тисячу років тому через величезні відстані, щоб потрапити до Шотландії.

Усередині посудини знайшли такі скарби, як шовк і брошки. Текстиль був ретельно вилучений і законсервований, а сама посудина пройшла очищення лазером, що дозволило виявити складні візерунки з коронами, вогняними вівтарями, леопардами і тиграм.



Вчені розкрили неочікувану таємницю найбільшого скарбу Британії / Фото National Museums Scotland

Весь скарб, який важив понад 5 кілограмів і включав:

срібло,

золото,

інші цінні матеріали.

Доктор Мартін Голдберг із Національного музею Шотландії наголосив, що ця посудина вказує різноманітні та далекосяжні зв'язки Галлоуейського скарбу. Він зазначив, що хоча більша частина срібла зі скарбу походить з монет і металевих виробів ранньосередньовічної Англії, науковий аналіз таких предметів, як посудина з кришкою, вирізняє їх з-поміж інших.