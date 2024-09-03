Досліджуючи глибину близько 900 метрів, команда отримала набагато більше, ніж очікувала.

Дивіться також Лікар розповів, що відчувають люди після зупинки серця

Так, дослідники виявили восьминогів, одного з яких неофіційно назвали Каспером.

Команда вперше зняла на камеру живого кальмара Promachoteuthis, рід якого настільки рідкісний, що лише три види були описані на основі лише декількох зібраних зразків, деякі з яких датуються кінцем 1800-х років,

– пояснив прессекретар.

Під час експедиції також були помічені два рідкісних сифонофори Bathyphysa, широко відомих як спагеті-монстри, що літають.

"Наші знахідки підкреслюють дивовижне різноманіття цих екосистем, одночасно виявляючи прогалини в нашому розумінні того, як екосистеми підводних гір взаємопов'язані. Ми сподіваємося, що дані, зібрані під час цих експедицій, допоможуть сформувати майбутню політику, яка збереже ці незаймані екосистеми для майбутніх поколінь", – зазначив науковий співробітник і морський технік Інституту океану Шмідта Томер Кеттер.

Від моменту початку експедицій у січні команда відкрила близько 150 раніше невідомих видів морських істот – на додачу до 1019 видів, про які вони вже знали, що мешкають у цьому регіоні.

Морські істоти, яких знайшли дайвери / Фото Schmidt Ocean Institute