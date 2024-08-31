Він вже 25 років займається вивченням того, що відбувається після смерті.

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Він представив результати дослідження Aware II на Наукових сесіях Американської асоціації серця в Чикаго у 2022 році. Дані були отримані в результаті опитування співробітників 25 лікарень Великої Британії та США, які вижили завдяки втручанню після серцевого нападу, а також людей, які самостійно описали свій досвід після зупинки серця.

Що кажуть дані

Новаторське дослідження показало, що з 567 опитаних тільки 28 осіб мали спогади після серцевих нападів — тільки ці люди могли поділитися своїм досвідом:

Так, до прикладу, жінка почула, як її померла бабуся каже їй повернутися у своє тіло після того, як у неї стався серцевий напад.

Інші люди, які ожили після зупинки серця, розповідали про неприємні відчуття, зокрема про відчуття, що вони горять у пеклі.

Однак лікарі вважають, що в таких випадках мозок людини може неправильно інтерпретувати медичні процедури, що проводяться для порятунку її життя. Доктор Парнія зазначив, що це дослідження припускає, що людська свідомість може не відразу припинитися після смерті.

Ці спогади й зміни мозкових хвиль можуть бути першими ознаками так званого навколо смертного досвіду, і ми вперше зафіксували їх у великому дослідженні. Наші результати свідчать про те, що, перебуваючи на межі смерті і в комі, люди переживають унікальний внутрішній свідомий досвід, включно з усвідомленням без дистресу,

– сказав він.

Лікар-реаніматолог сказав, що переживання, про які згадували люди, "не можна вважати трюком порушеного мозку або мозку, що помирає, це радше унікальний людський досвід, що виникає на порозі смерті". На його думку, смерть дає рідкісне уявлення про глибину можливостей мозку і його здатність зберігати спогади.