Ученые раскрыли неожиданную тайну самого большого сокровища Британии

Выяснилось, что часть коллекции происходит из Западной Азии.

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Что известно о самом большом сокровище Британии

Клад, обнаруженный поисковиком Дереком МакЛеннаном в 2014 году, включал серебряный сосуд, все еще завернутый в старинную ткань. Теперь исследователи подтвердили, что сосуд происходит из современного центрального Ирана и был перевезен более тысячи лет назад через огромные расстояния, чтобы попасть в Шотландию.

Внутри сосуда нашли такие сокровища, как шелк и броши. Текстиль был тщательно изъят и законсервирован, а сам сосуд прошел очистку лазером, что позволило обнаружить сложные узоры с коронами, огненными алтарями, леопардами и тиграми.



Ученые раскрыли неожиданную тайну самого большого клада Британии / Фото National Museums Scotland

Весь клад, который весил более 5 килограммов и включал:

серебро,

золото,

другие ценные материалы.

Доктор Мартин Голдберг из Национального музея Шотландии отметил, что этот сосуд указывает разнообразные и далеко идущие связи Галлоуэйского клада. Он отметил, что хотя большая часть серебра из клада происходит из монет и металлических изделий раннесредневековой Англии, научный анализ таких предметов, как сосуд с крышкой, выделяет их среди других.