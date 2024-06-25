Зламали код: науковці винайшли екзотичні дріжджі, які створять новий смак пива

Пивовари протягом століть працюють над вдосконаленням рецепта пива, намагаючись вигадати нові поєднання. Однак отримати по-справжньому інший смак допоміг науковий підхід.

Науковці вирішили з'єднати стародавні штами пивних дріжджів і досі невідомий генетичний матеріал, який відшукали у лісах Патагонії в Чилі.

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Виявилося, що напої, виготовлені на основі нових гібридів, створили нові смаки для пива та хліба. Це підтвердили науковці у своїй статті для видання PLOS Genetics.

Про що мовиться у висновку вчених

Протягом 500 років для виготовлення популярного напою використовували лише 2 штами дріжджів:

Saccharomyces cerevisiae (звичайний),

Saccharomyces eubayanus (холодолюбний дикий).

Їх обрали пивовари багато років тому, оскільки вони надавали певного смаку та аромату і бродили за низьких температур. Поціновувачі не могли отримати нового пива, бо "не вистачало смаку через обмеженість генетичного розмаїття". Тому вчені звернули увагу на дикі одноклітинні гриби S. eubayanus, які виявили в Патагонії, а також у Китаї. Знахідка означає, що можуть з'явитись досі невідомі смаки пива.

Експерти вважають, що вони зламали код для пива наступного рівня, вирощуючи дикі дріжджі з одного з найбільш недоторканих місць на Землі,

– впевнені дослідники.

У лабораторії виростили нові гібриди грибів, які "дали найкращі результати, максимізуючи ферментацію". Новий напій мав унікальний профіль аромату та збільшений вміст алкоголю. Це дозволить пивоварам випускати нові види світлого пива.