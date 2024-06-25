Ученые решили соединить древние штаммы пивных дрожжей и до сих пор неизвестный генетический материал, который нашли в лесах Патагонии в Чили.

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Оказалось, что напитки, изготовленные на основе новых гибридов, создали новые вкусы для пива и хлеба. Это подтвердили ученые в своей статье для издания PLOS Genetics.

О чем говорится в заключении ученых

В течение 500 лет для изготовления популярного напитка использовали только 2 штамма дрожжей:

Saccharomyces cerevisiae (обычный),

Saccharomyces eubayanus (холодолюбивый дикий).

Их выбрали пивовары много лет назад, поскольку они придавали определенный вкус и аромат и бродили при низких температурах. Ценители не могли получить нового пива, потому что "не хватало вкуса из-за ограниченности генетического разнообразия". Поэтому ученые обратили внимание на дикие одноклеточные грибы S. eubayanus, которые обнаружили в Патагонии, а также в Китае. Находка означает, что могут появиться до сих пор неизвестные вкусы пива.

Эксперты считают, что они взломали код для пива следующего уровня, выращивая дикие дрожжи из одного из самых нетронутых мест на Земле,

– уверены исследователи.

В лаборатории вырастили новые гибриды грибов, которые "дали лучшие результаты, максимизируя ферментацию". Новый напиток имел уникальный профиль аромата и увеличенное содержание алкоголя. Это позволит пивоварам выпускать новые виды светлого пива.