"На підмогу милим жіночкам": Василь Байдак розповів прогноз погоди у Вінниці
Акаунт Вінницького обласного центру з гідрометеорології здобув не аби яку популярність після того, як прогноз погоди на ньому почали розповідати самі працівники центру.
Тепер їм на підмогу прийшов відомий комік і стендапер Василь Байдак.
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В опублікованому у тіктоці відеоролику Василь спокійним голосом розповідає прогноз погоди на 17 – 19 серпня по Вінницькій області та місту Вінниця.
У ці дні у зв'язку з переміщенням теплої повітряної маси з південного заходу, прогнозуємо спекотну погоду, вночі температура у межах 15 – 20 градусів, вдень 30 – 36 градусів,
– сказав комік.
Василь Байдак веде прогноз погоди: дивіться відео
У коментарях люди були в захваті від участі Василя у відео. Щоправда, були й ті, хто віддають перевагу "милим жіночкам" з гідрометцентру, які вели прогноз погоди раніше. Ось, які коментарі залишають користувачі:
- "Не ображайтесь, але вам ще далеко до милих жіночок".
- "Все їду в Вінницю. Там прогнози прикольні".
- "Вау. Справжній подарунок. Зовсім не очікував побачити Байдака. Така колаборація – чудова ідея".
- "Живу у Швейцарії, але погоду Вінниці треба послухати".