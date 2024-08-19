Теперь им на помощь пришел известный комик и стендапер Василий Байдак.
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В опубликованном в тиктоке видеоролике Василий спокойным голосом рассказывает прогноз погоды на 17 – 19 августа по Винницкой области и городу Винница.
В эти дни в связи с перемещением теплой воздушной массы с юго-запада, прогнозируем жаркую погоду, ночью температура в пределах 15 – 20 градусов, днем 30 – 36 градусов,
– сказал комик.
Василий Байдак ведет прогноз погоды: смотрите видео
В комментариях люди были в восторге от участия Василия в видео. Правда, были и те, кто предпочитают "милых женщин" из гидрометцентра, которые вели прогноз погоды раньше. Вот, какие комментарии оставляют пользователи:
- "Не обижайтесь, но вам еще далеко до милых женщин".
- "Все еду в Винницу. Там прогнозы прикольные".
- "Вау. Настоящий подарок. Совсем не ожидал увидеть Байдака. Такая коллаборация – замечательная идея".
- "Живу в Швейцарии, но погоду Винницы надо послушать".