Тепер їм на підмогу прийшов відомий комік та стендапер Василь Байдак.

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В опублікованому у тіктоці відеоролику Василь спокійним голосом розповідає прогноз погоди на 17 – 19 серпня по Вінницькій області та місту Вінниця.

У ці дні у зв'язку з переміщенням теплої повітряної маси з південного заходу, прогнозуємо спекотну погоду, вночі температура у межах 15 – 20 градусів, вдень 30 – 36 градусів,

– сказав комік.

Василь Байдак веде прогноз погоди: дивіться відео

У коментарях люди були в захваті від участі Василя у відео. Щоправда, були й ті, хто віддають перевагу "милим жіночкам" з гідрометцентру, які вели прогноз погоди раніше. Ось, які коментарі залишають користувачі: