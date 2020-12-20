За час показу "Мандалорця" Малюк Йода став улюбленцем не лише фанатів серіалу, а й більш масової аудиторії.

18 грудня стрімінговий сервіс Disney+ показав фінальний епізод другого сезону серіалу "Мандалорець". За кілька днів до цього компанія Google додала модель героя серіалу Малюка Йоди до своєї колекції 3D-об'єктів. Отже, тепер і Ґроґу зможе завітати до вас додому завдяки технології доповненої реальності, повідомляють Розваги 24.

Читайте також: Гігантські тварини у вас вдома: вийшло прикольне оновлення Google для мобільних