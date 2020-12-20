За время показа "Мандалорца" Малыш Йода стал любимцем не только фанатов сериала, но и более массовой аудитории.

18 декабря стриминговий сервис Disney + показал финальный эпизод второго сезона сериала "Мандалорец". За несколько дней до этого компания Google добавила модель героя сериала Малыша Йоды в свою коллекцию 3D-обьектов. Теперь и Грогу сможет посетить ваш дом благодаря технологии дополненной реальности, сообщают Развлечения 24.

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