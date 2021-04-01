На ваш страх і ризик: нейромережа перетворила емодзі на справжні моторошні обличчя

Нейромережа перетворила смайлики на людські обличчя. І це вийшло вкрай лячно.

Останнім часом нейромережі обростають новими функціями та стають дедалі кращими. Їх можна використовувати для виконання різних завдань.

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Тож художній колектив 365aed вирішив "оживити" емодзі використавши нейромережу, яка навчена на людських обличчях. Вийшло вкрай моторошне видовище.

Серія емодзі, які пропустили через нейромережу, створену для перетворення ескізів у фотореалістичні зображення людей. Я поняття не мав, що це спрацює. Ненавиджу їх.

Свій витвір мистецтва художники виставили на продаж на аукціоні як невзаємозамінні токени (NFT). Стартова ціна одного лоту становить всього 0,04 ETH (ефір – обмінна одиницяна блокчейн-платформі) (близько 77 доларів). Тож веселі та не дуже смайли можна не тільки порозглядати, але і купити.

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