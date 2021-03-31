19 років тому відомий футболіст зробив дивну стрижку. Слідом за ним таку ж зачіску зробили і його шанувальники.

Перед півфіналом чемпіонату світу 2002 року колишній нападник збірної Бразилії Роналдо Луїс Назаріу ді Ліма з'явився на стадіоні обстриженим налисо, за винятком чубчика. Після цього така стрижка стала популярною у всьому світі, особливо серед фанатів футболіста. Але такому іміджу були не дуже раді мами цих фанатів.

Цікаво Ядерне агентство США опублікувало загадковий твіт, що став вірусним та породив меми

Футболіст пояснив, що за тією зміною зовнішності стояла певна мета – відволікаючий маневр. Адже перед півфіналом чемпіонату світу у 2002 році Роналдо отримав травму ноги, і щоб ЗМІ не чіплялися до нього з цього приводу – він просто поголив половину голови.

Це було жахливо! Я прошу вибачення у всіх матерів, які бачили, як їхні діти роблять одну і ту саму стрижку. Я пошкодив м'яз ноги перед півфіналом ЧС і не хотів говорити про це з бразильськими ЗМІ. Тому я підстригся. Я побачив своїх товаришів по команді та запитав: "Вам це подобається?" Вони сказали: "Ні, це жахливо! Зміни це". Але журналісти побачили мою стрижку і забули про травму,

– пояснив Роналдо свій вчинок.



Роналдо попросив вибачення у матерів своїх фанатів за стрижку 2002 року / Фото скриншот з відео

Після виходу цього інтерв'ю та вибачень Роналдо, користувачі мережі Reddit поділилися реакцією своїх близьких на зачіску, яку вони робили у той рік слідом за своїм кумиром: