19 лет назад известный футболист сделал странную стрижку. Вслед за ним такую же прическу сделали и его поклонники.

Перед полуфиналом чемпионата мира 2002 года бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо Луис Назариу Ди Лима появился на стадионе остриженным на лысо, за исключением челки. После этого такая стрижка стала популярной во всем мире, особенно среди фанатов футболиста. Но такому имиджу были не очень рады мамы этих фанатов.

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Футболист объяснил, что за тем изменением внешности стояла определенная цель – отвлекающий маневр. Ведь перед полуфиналом чемпионата мира в 2002 году Роналдо получил травму ноги, и чтобы СМИ не приставали к нему по этому поводу – он просто обрил половину головы.

Это было ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают одну и ту же стрижку. Я повредил мышцу ноги перед полуфиналом ЧМ и не хотел говорить об этом с бразильскими СМИ. Поэтому я подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: "Вам это нравится?" Они сказали: "Нет, это ужасно! Измени это". Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме,

– объяснил Роналдо свой поступок.



Роналдо попросил прощения у матерей своих фанатов за стрижку 2002 года / Фото скриншот из видео

После выхода этого интервью и извинений Роналдо, пользователи сети Reddit поделились реакцией своих близких на прическу, которую они делали в тот год вслед за своим кумиром: