Нейросеть превратила смайлики в человеческие лица. И это получилось крайне страшно.

В последнее время нейросети обрастают новыми функциями и становятся все лучше. Их можно использовать для выполнения различных задач.

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Поэтому художественный коллектив 365aed решил "оживить" эмодзи используя нейросеть, которая обучена на человеческих лицах. Получилось крайне жуткое зрелище.

Серия эмодзи, которые пропустили через нейросеть, созданную для преобразования эскизов в фотореалистичные изображения людей. Я понятия не имел, что это сработает. Ненавижу их.

#FleshEmoji #artEveryDay #day3

A series of emoji fed through a neural network designed to turn sketches of people into photorealistic images. I had no idea this would work. I think I hate them. pic.twitter.com/wICrIC97oV — 365AED (@365_aed) March 31, 2021

Свое произведение искусства художники выставили на продажу на аукционе как невзаимозаменяемые токены (NFT). Стартовая цена одного лота составляет всего 0,04 ETH (эфир – обменная единица на блокчейн-платформе) (около 77 долларов). Поэтому веселые и не очень смайлики можно не только порассматривать, но и купить.

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