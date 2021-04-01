На ваш страх и риск: нейросеть превратила эмодзи в настоящие жуткие лица
Нейросеть превратила смайлики в человеческие лица. И это получилось крайне страшно.
Источник:твиттер 365AED
В последнее время нейросети обрастают новыми функциями и становятся все лучше. Их можно использовать для выполнения различных задач.
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Поэтому художественный коллектив 365aed решил "оживить" эмодзи используя нейросеть, которая обучена на человеческих лицах. Получилось крайне жуткое зрелище.
Серия эмодзи, которые пропустили через нейросеть, созданную для преобразования эскизов в фотореалистичные изображения людей. Я понятия не имел, что это сработает. Ненавижу их.
Свое произведение искусства художники выставили на продажу на аукционе как невзаимозаменяемые токены (NFT). Стартовая цена одного лота составляет всего 0,04 ETH (эфир – обменная единица на блокчейн-платформе) (около 77 долларов). Поэтому веселые и не очень смайлики можно не только порассматривать, но и купить.
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