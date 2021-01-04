Американець погрожував вбити колишнього боса за те, що він впродовж двох днів не відповів на запит дружби у Facebook.

Люди часто реагують неадекватно, якщо відчувають, що їх ігнорують. Але чи погрожували вам лише за те, що ви не прийняли чийсь запит на дружбу у Facebook? Як повідомляє Twin Cities, 29-річному американцю Калебу Бурчику, що проживає у Північній Дакоті, США, інкримінують скоєння тяжкого злочину – крадіжку зі зломом і тероризм.

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А все через те, що Калеб намагався знайти друга: він спробував подружитися зі своїм колишнім колегою у Facebook, а коли той відмовив – розлютився і почав відправляти йому повідомлення одне гірше іншого. Звісно, спочатку Бурчик вимагав пояснень – чому колега його не поважає. А вже потім пішли погрози – Калеб обіцяв побити, а потім і зовсім вбити його і всю його сім'ю. 26 грудня Бурчик приїхав до будинку колишнього боса і виніс ногою двері. На щастя, в будинку перебував лише батько колеги. Саме він і викликав поліцію.

Прийміть мій запит на дружбу, або я збираюся вбити вас,

– написав Бурчик в повідомленні своєму колишньому колезі, згідно з письмовими свідченнями.



Американець вибив ногою двері колеги – той не захотів додавати його в друзі у ФБ / Фото twincities

Калеб Бурчик з'явився в суді минулого тижня, але не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення.

Ситуація з американцем нагадує 4 епізод 14 сезону "Південний парк" – У вас нуль друзів". Пропонуємо уривок із серії, в якому найбільш непопулярна дитина, через те, що у нього немає жодного друга, Кіп Дрорді чекає весь день, перевіряючи свою сторінку в Facebook знову і знову.