Сцена "Ось і Джонні" – найвідоміша сцена з фільму жахів Стенлі Кубрика 1980 року "Сяйво" за мотивами однойменного роману Стівена Кінга.

Фільм Стенлі Кубрика "Сяйво" вийшов на екрани 23 травня 1980 року. Незважаючи на культовий статус, в рік свого виходу цей хоррор зібрав цілий букет негативних відгуків серед критиків, викликав невдоволення автора оригінального роману Стівена Кінга і заробив дві номінації на першій в історії антипремії "Золота малина".

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Найвідомішою сценою фільму є репліка Джека Торренса у виконанні Джека Ніколсона – "Ось і Джонні". У ній головний герой Джек Торренс проривається через двері сокирою пожежного. Після того, як у дверях утворилася діра, Ніколсон просовує голову і вимовляє фразу "Ось і Джонні", навмисно витягуючи голосні слів. Репліка стала дуже популярною та розлетілася на меми і фотожаби. Її знають навіть ті, хто не дивився фільм. Сцена була пародійована в масовій культурі майже відразу після виходу фільму, і, таким чином, жарт виник раніше інтернету.

Слова "Ось і Джонні" прийшли з нічного ток-шоу The Tonight Show за участю Джонні Карсона. Ед МакМахон, диктор шоу, починав кожен виступ з представлення ведучого, Джонні Карсона. Він часто відкривав шоу фразою "Ось і Джонні".

Розваги 24 пропонують вашій увазі відео, де відома сцена з культового фільму перекладена на 10 різних мов, яке на своїй сторінці в Instagram опублікувала Cinema Magic.