Вчені виявили зв'язок між прослуховуванням новорічної музики і психічним здоров'ям. Виявилося, що святкові пісні можуть бути небезпечні.

Досягнення гарного балансу між святковими ароматами та музикою може позитивно вплинути на атмосферу покупок, роблячи клієнтів більш щасливими. Тож не дивно, що напередодні свят усюди лунає новорічно-різдвяна музика – в кафе, магазинах, таксі. Однак, як повідомляє видання Business Insider, вчені запевняють, що багаторазове повторення різдвяної музики не найкращий варіант для концентрації уваги або роботи.

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Передозування святковою музикою тепер офіційно шкідливе для вашого психічного здоров'я.

Люди, що працюють у магазинах повинні відключати різдвяну музику, тому що, якщо вони цього не роблять, це дійсно заважає вам зосередитися на чомусь ще. Ви просто витрачаєте всю свою енергію, намагаючись не чути те, що ви чуєте,

– пояснює кліничний психолог Лінда Блер.

Дослідники виявили, що новорічні композиції спочатку викликають у слухачів ностальгію і дозволяють зануритися в атмосферу свята. Однак після багаторазового прослуховування такі пісні здатні викликати тугу, роздратування та сум.

На думку вчених, негативні наслідки пов'язані не з самою музикою, а з перенасиченням мозку. Перед святами люди відчувають занепокоєння через додаткові витрати, а постійний потік святкових веселих мелодій тільки підсилює стрес. Тож щоб уникнути когнітивної втоми, яка є наслідком прослуховування одних і тих же різдвяно-новорічних пісень, експерти радять частіше міняти плейлист і контролювати гучність програвання.

Також для створення святкової атмосфери вчені рекомендують використовувати не тільки пісні, а ще аромати, наприклад, сосни і кориці. Вони викликають приємні емоції і піднімають настрій.